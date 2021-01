El regulador de los servicios públicos autorizó a las empresas de distribución eléctrica a comenzar los procesos de corte de energía a los clientes morosos a partir del próximo lunes. La razón, indican, es que también se autorizó la reapertura de la mayoría de los bloques económicos afectados por las restricciones que impuso el Gobierno por la pandemia, de manera que la justificación para mantener la moratoria cambió. Lo que olvida el regulador es que, si bien hay reapertura de los bloques económicos, estos no volverán a ser los mismos de antes. Es iluso pensar que todos los que tenían trabajo lo recuperarán enseguida. Muchos en el sector privado perdieron sus trabajos o sufren una reducción de su jornada laboral. Incluso, hay quienes no han recibido el pago de sus prestaciones porque, sencillamente, las empresas no pueden pagarlas. Y si bien es cierto que hay ciudadanos con conductas cuestionables o que por el juega vivo se acogieron a una moratoria inmerecida, no es el caso de todos. Las autoridades deben planificar cuidadosamente las consecuencias de sus decisiones. Lo que hemos visto es una terrible cantidad de improvisaciones, sin medir cómo afectan al ciudadano y al país. Y esta es una en la que no se han medido esas secuelas.