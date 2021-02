El Gobierno, a través de simples decretos y resoluciones, viola abiertamente principios y garantías fundamentales de la República de Panamá consagradas en su Constitución Política. El más reciente decreto ejecutivo –el No. 71 del pasado 5 de febrero– concede poderes al Ministro de Salud para que, mediante resolución, pueda establecer a su antojo “restricciones de movilidad de la personas, toque de queda, cuarentena total, de reapertura de actividades y cualquier otra medida necesaria para la mitigación de la propagación de la Covid-19”. Durante meses, los panameños hemos entendido la necesidad de restringir la movilidad de los habitantes del país, pero las autoridades desde hace meses están abusando de un poder que riñe con nuestra Carta Magna. Un ministro no puede por sí solo ordenar estas limitaciones y, en especial, cuando ello implica abusos como los que estamos viendo. Estas medidas están normadas en el Código Sanitario y responden a situaciones específicas, por lo que es incomprensible que se sigan aprobando decretos en esa dirección. En el contenido de nuestra Constitución y de las leyes no hay una nueva normalidad. Se respetan tal cual como están, y no al antojo de un gobierno caprichoso.