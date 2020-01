Si bien fue un litigio privado en el que tomó parte como abogada la hoy diputada Zulay Rodríguez, no deja de llamar la atención que su antiguo cliente cuestione la moral de una política que representa a ciudadanos panameños ante la Asamblea Nacional. Los señalamientos del acusador –un mexicano detenido en 2009 con oro que tenía restos de drogas– son graves, pues alega que jamás autorizó el cobro por honorarios profesionales que fuera más allá del 20% del total del oro que se recuperara. Rodríguez, en cambio, sostiene que lo que hizo fue legal, amparada en un poder general que le concedió su antiguo cliente, por lo que cobró 42 de los 62.5 kilos de oro que fueron devueltos. El mexicano califica esto de despojo, argumentando que Rodríguez no tuvo más comunicación con él que para gestionar los términos del poder general que le otorgó amplio margen para proceder legalmente en su nombre y representación. La diputada no niega que ella firmó un acuerdo a su favor que generó una deuda inmediata de cientos de miles de dólares a su cliente. Rodríguez sostiene que su actuación es legal, pero cabe preguntarse, ¿es moralmente aceptable?