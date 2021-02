Las circunstancias en las que el actual procurador general de la Nación abandona el cargo han generado suspicacias. Nadie esperaba su renuncia, cuando están por llegar a los tribunales de justicia casos de alto perfil, como Odebrecht, New Business, FCC, etc. Su dimisión resulta inexplicable. Si bien bastante poco hizo por estos casos, al menos debería tener la dignidad de tratar de salir por la puerta de enfrente y no por la de atrás, como lo está haciendo. Eso es de cobardes. La forma en que deja el cargo enloda no solo lo que le queda de nombre, sino su reputación y carrera profesional. Aún está a tiempo de explicar las verdaderas razones de su renuncia e informarnos del estatus de todos estos casos, pues algo debió haber pasado con ellos durante su gestión. Mientras tanto, el Consejo de Gabinete tiene la responsabilidad de nombrar en ese cargo a una persona íntegra, alguien que no responda ni le tema a la presión política o cualquier otra, sino a la ley y a la Constitución. Este procurador ha sido una completa decepción y ello es responsabilidad directa del presidente de la República y sus ministros. Esperamos sensatez y más sentido común en el próximo nombramiento.