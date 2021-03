Es difícil creer que, después de crearse un mecanismo de diálogo para analizar los acuciantes y gravísimos problemas de la Caja de Seguro Social (CSS), los actores de esta iniciativa aún no hayan podido reunirse por un asunto de forma, cuando lo urgente es analizar el fondo. Luego de un mes, desde que la mesa del diálogo se instaló, aún no se han podido abordar posibles soluciones a sus problemas porque no se ha definido una metodología para el diálogo. Y si los organizadores, a estas alturas, aún no han podido definir este asunto, el diálogo entonces se perfila eterno, en tanto los programas de la institución perecen a un ritmo acelerado. En nuestra cultura, la forma prima sobre el fondo y por ello, nada parece caminar bien, nada se planifica, nada avanza, pues nos estancamos en discusiones estériles: no se habla de sacar a este paciente de cuidados intensivos, sino en si lo harán en camilla o en silla de ruedas. Así de superficiales somos en todo, porque hemos dejado de ser pragmáticos y, para colmo, nunca nos ponemos de acuerdo en algo que valga la pena. Este diálogo por la CSS, al paso que va, terminará en réquiem y epitafio: “Aquí terminó lo que nunca empezó”.