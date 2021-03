Panamá experimenta una situación delicada en materia económica. Es la resaca de la fiesta de los préstamos que contrataron las administraciones de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a la que se unió la imprevista pandemia, que ha agravado aún más la situación fiscal y económica del país. Ello, sin contar la enorme cantidad de créditos que ha solicitado este gobierno, incluso, para pagar planillas. Para estimular la economía, esta administración hace una gran apuesta financiera: contratar proyectos “llave en mano”, en los que las empresas contratadas deben financiar las obras encargadas por el Gobierno, para luego pasar la factura, que incluye –obviamente– el costo del financiamiento. No es un modelo nuevo. La “genialidad” de la idea es que, por un lado, se trabaja en obras para mostrar en las elecciones de 2024 y, por otro, la deuda no se pagaría hasta que se presenten las cuentas, con lo cual, estas no figurarían por algún tiempo en las deudas del país. Un maquillaje que esconde muy mal la poca belleza que hay en deber hasta la forma de caminar, pero que finalmente habrá que pagar. Soluciones que terminarán en problemas… graves problemas para todos nosotros.