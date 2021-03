Una vez más, estamos enfrascados en asuntos de forma. El diálogo que sostienen los sectores invitados sobre el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS) empezó con un empantanamiento: definir qué es lo que significa consenso en el marco de este diálogo. Irónicamente, tras un día de discusión, los participantes del diálogo no llegaron a un consenso sobre el significado de esta palabra. Y ahí estamos, sin avances, mientras el futuro de la institución se consume en la futilidad de definir un concepto que ya lo está. Lo que necesita la CSS es una pronta definición de su situación y de soluciones a corto, mediano y largo plazo, que garanticen su subsistencia y que, de una vez por todas, deje de ser el botín político que es, usado para pagar favores y saquear sus fondos. Es decir, lo que necesitamos es que los políticos saquen sus manos de la institución y que la administración se concentre en mejorar sus servicios, no sus bolsillos. El diálogo por la CSS necesita avanzar, pero poco se logra cuando los invitados deciden abandonar la iniciativa o cuando el mediador carece de los méritos morales para hacer el trabajo. Es decepcionante reconocerlo, pero este diálogo no va por buen camino.