Se supone que el servicio público es un honor para cualquier ciudadano. Pero nuestros funcionarios son como aves de rapiña, que en cuanto ven un dólar no piensan en cómo ponerlo al servicio de las personas, sino en cómo cogerlo para su propio beneficio. Representantes de corregimiento y alcaldes dan prueba de ello. Reciben un salario por ejercer esos puestos, a la vez que solicitan licencias con sueldo y se las aprueban. En otras palabras, reciben el pago por ejercer el cargo por el que fueron elegidos y también por el trabajo que dejaron en el Gobierno y así reciben doble salario. ¿Se puede ser más descarado? Millones de dólares botados a la basura por un trabajo que hacen sus reemplazos, pero que hay que pagarles a ellos solo porque resultaron favorecidos con el voto popular. Es una bofetada a los contribuyentes; es una afrenta para el que no tiene trabajo; es indiferencia frente a lo que estamos viviendo. No hay duda de que la política es capaz de sacar a la superficie lo peor del ser humano: sus profundas miserias y su insaciable codicia. Estos servidores públicos son el mejor ejemplo de cómo el dinero –y no sus electores y mucho menos el resto del país– es lo que le importa a los políticos.