El retraso en la implementación de la metodología para dar inicio al diálogo por la Caja de Seguro Social, producto de fútiles discusiones de forma, ha hecho que la iniciativa comience con el pie izquierdo. Es lamentable que además ya varios participantes hayan manifestado su interés de retirarse de la mesa cuando ni siquiera han empezado a discutir el fondo de los graves problemas de la institución. Ojalá que el tropiezo inicial no sea evidencia de las intenciones reales de aquellos que buscan que el diálogo fracase, especialmente cuando por un lado se pide confianza en la integridad, seriedad y compromiso con los asegurados y, por el otro, el Gobierno nombra como facilitador a un individuo que no tiene el liderazgo ni la moral ni el interés en que se cristalicen las soluciones que necesita urgentemente la entidad. Ahora que se comienza a definir la metodología, toca a las autoridades demostrar que todo este espectáculo no es una gran tomadura de pelo, algo con que entretenernos para que, al final, este diálogo termine donde empezó: en nada. A nosotros, y en especial a la población asegurada, nos toca vigilar y estar atentos de que los políticos no se sienten con indiferencia a esperar cómo se consume a la institución; cómo el futuro de cientos de miles queda en el limbo; y cómo queda comprometida la economía del país con el desplome de la CSS. Esto sería ser ciego no por accidente, sino por elección.