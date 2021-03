El pasado miércoles, a través de videos en redes sociales, pudimos apreciar la celebración del Gobierno en Atlapa. La llamaron conmemoración, aunque claramente se ve que se bailó como se hace en una fiesta. Los voceros de esta administración, incluido la estrella del baile —el ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República—, así como ministros de Estado y otros funcionarios, justificaron el alegre zarandeo, porque son seres humanos. Y, si bien es cierto que lo son, no es menos cierto que los humanos también estamos dotados de un cerebro que nos permite discernir y decidir. Nuestras autoridades fueron elegidas, no porque sean iguales que todos nosotros. Se supone que es porque reúnen —o deberían reunir— características de liderazgo y sentido común. Pero queda probado que carecen de lo uno y lo otro. Y si fallan en cosas tan sencillas como decidir si bailan o no cuando el país llora a sus 6 mil muertos y la desesperación invade decenas de miles de hogares por su situación económica, no podemos imaginar la ligereza con la que toman decisiones complejas y trascendentales. Así de obtusos son nuestros gobernantes. Pero ahí están: verdugos elegidos voto a voto por sus propias víctimas.