Si bien los proyectos “llave en mano” son una solución para el Estado, pareciera que Panamá ha abusado de esta figura, ya que observamos que distintos Gobiernos han hecho uso de ella y hoy acumulamos más de $5 mil millones en proyectos que se han hecho o se realizan bajo este procedimiento. Bajo las actuales circunstancias, es mucho dinero, y seriamente afrontamos la posibilidad de no poder cumplir, salvo que el Gobierno tome en serio ahorros fiscales, reduzca su abultada planilla y se haga más eficiente. Dado que esta administración no muestra interés en reducir su planilla, tendrá que hacerlo con los gastos. En todo caso, el país ya no puede seguir usando este procedimiento, pues más temprano que tarde habrá que pagar. Es hora de que el Gobierno gaste solo lo que puede pagar, de lo contrario, veremos dispararse aún más nuestra deuda exterior, poniendo en peligro la estabilidad financiera y la economía del país. Lo que está ocurriendo no es algo que hay que tomar a la ligera, en especial cuando existe la posibilidad de perder nuestro grado de inversión y cada vez será más difícil obtener los recursos para pagar esas deudas.