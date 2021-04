El servicio exterior de Panamá no es algo de lo que pueda presumir ningún gobierno. En muchos casos ha sido moneda de retribución para los contribuyentes de campañas políticas que quieren vivir una temporada fuera del país para estudios, negocios o placer. Y los consulados son peor. No es un secreto que se disputa por ellos, pues algunos generan ingresos millonarios para sus titulares que, incluso, comparten con los que ostentan el poder. Que el actual Gobierno busque regular los nombramientos fuera del país mediante la carrera diplomática son buenas noticias para una gran cantidad de profesionales desechados porque esos cargos se reservan para amigos, compinches, copartidarios, familiares o para devolver favores. Nuestra imagen internacional no es cosa de juegos, aunque lo ha sido en todos los gobiernos. En vez de apoyarse en profesionales que han cursado estudios universitarios especializados, entre los criterios de nombramiento, este requisito no tiene gran peso. Basta mirar el personal actualmente nombrado: 9 de 56 embajadas tienen a un titular de carrera. La iniciativa para escoger a los que lleven el peso de representar el país fuera de nuestras fronteras es digna de encomio.