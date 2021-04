¿Cómo se puede justificar que los procesos judiciales relacionados con la malversación y peculado con los fondos del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) aún estén pendientes de resolución? ¿Cómo confiar en una justicia que llega de forma tan tardía o que nunca llega? Es imperdonable tanto retraso. Los jueces, graciosamente, se someten a los calendarios de los abogados defensores, que minan los procesos con recursos, apelaciones, nulidades y cuanta herramienta tienen a mano para llevarlos hasta el límite, para entonces exigir su extinción. Son juicios que no llegan al fondo, se resuelven atando de manos a los jueces, porque el sistema está hecho para promover la impunidad, especialmente en estos delitos. Los abogados defensores están en su derecho, pero el sistema se ha cruzado de brazos, no se defiende: no se castiga por dilatar ni por atiborrar los juzgados de recursos inconducentes. Sencillamente no se sanciona, y por ello hacen lo que les viene en gana. Así las cosas, ¿cómo creer que existe la justicia en Panamá? No nos quejemos de que nunca salimos de listas grises o negras. Es que hacemos todo lo posible por permanecer en ellas. La palabra castigo está desapareciendo del vocabulario panameño.