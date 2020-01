La democracia es el fundamento de nuestra República. Las prácticas corruptas que afectan al sistema electoral producen un liderazgo polít ico carente de ética, y desinteresado con las necesidades del país. Esto justifica el rol de la Fiscalía General Electoral como uno de los principales eslabones en la defensa de la democracia. El actual ocupante de este cargo reconoce que el despacho recibido estaba en desorden, incluso con expedientes inadecuadamente integrados, y pruebas negligentemente traspapeladas. Esto es apenas la punta del témpano de una era de absoluta indiferencia de la Fiscalía General Electoral, con la protección de la integridad del sufragio y la institucionalidad del país. Este fiscal no puede ser otra figura de confianza del poder, leal a sus copartidarios y duro con los adversarios. Quizás es tiempo de revisar esta institución, ya sea diseñarla para convertirla en un ente apolítico, o integrarlo plenamente al Tribunal Electoral. La experiencia ha demostrado con creces que cada Fiscal General Electoral, define la clase de justicia que se hará. En una democracia sólida y legítima no hay espacio para una fiscalía electoral débil. Sin una justicia electoral correcta el Estado de derecho no sobrevivirá. El delito electoral mata a las democracias.