Una empresa que confesó haber pagado coimas a funcionarios de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) es ahora la principal contratista del Gobierno en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, con poco más de $170 millones en unos pocos contratos. Por la forma nada ortodoxa en que se hacen los negocios gubernamentales en Panamá, no puede uno descartar las suspicacias como si nada. Los funcionarios de este gobierno se conducen sin prudencia alguna, como si las sospechas fueran irrelevantes. Pues no lo son. Conductas como estas no cambian de un día para otro, pero tampoco eso parece importar. Bagatrac habría pagado, al menos, unos $3 millones en sobornos. Y ahora cuenta con más de $170 millones en contratos, solo en dos provincias, una de las cuales está bajo el control político de un diputado que no se distingue por su transparencia, sino por los negociados en lo que ha estado involucrado. Para colmo de males, uno de los contratos que recibió esta empresa, por la nada despreciable suma de más de $10 millones, ha sido ejecutado tan mal que ahora hay que arreglar sus supuestos arreglos, pues son una completa improvisación. Conclusión: incompetencia y justificadas sospechas.