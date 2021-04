La audiencia de uno de los casos de alto perfil, y definitivamente emblemático en cuanto al pago de múltiples y millonarias coimas –confesadas por las propias empresas que las pagaron– fue pospuesto ayer para agosto. No hay nada nuevo en ello. Ya se ha vuelto costumbre el relajo de los abogados o acusados de no presentarse en las audiencias. Y así seguirá el jueguito hasta que los equipos de defensa exijan la prescripción de los casos. Estas conductas deberían ser inadmisibles y severamente sancionadas, pues constituyen un abuso del sistema y una burla a la autoridad y a los ciudadanos. Los jueces son excesivamente tolerantes con este juega vivo de los abogados, pese a que estos son, de hecho, auxiliares de la justicia. Lo lamentable es que estamos en presencia de la antesala del caso Odebrecht. Es la ley al servicio de la delincuencia política organizada, que aprovecha cada rendija legal para colar excusas, subterfugios y recursos legales inconducentes e irrelevantes, pero con el crucial objetivo de alargar los procesos hasta la prescripción. Los acusados no tienen interés en limpiar su nombre, buscan evitar la cárcel dilatando sus casos. Y en muchas ocasiones, la burla es consentida por jueces y magistrados, cuando lo sensato es castigarla.