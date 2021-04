Una iniciativa legislativa de diputados independientes y de oposición buscar terminar con un descarado privilegio: que las sentencias en los casos en que la Corte Suprema de Justicia procese a un diputado se aprueben por mayoría simple y no por mayoría calificada, como fue el reciente caso del diputado Arquesio Arias (PRD). Estas son claramente prebendas que buscan que la justicia no los alcance. Sin importar el delito del que se les acuse o del perjuicio atribuido, esta gente cuenta con aliados en la Corte Suprema de Justicia que, sin dudarlo, les parece más importante la impunidad que la justicia. Y aunque la pretensión legislativa busca revertir un inaceptable privilegio –que se une al hecho de que los diputados no están sometidos a la justicia ordinaria– es poco probable que cuente con el apoyo necesario para aprobarse. Solo tenemos que recordar que la primera prioridad de los diputados son ellos mismos, y reformar la ley en ese sentido significa renunciar a un fuero. Pero ahí está el reto: tienen la oportunidad de demostrar que a ellos no les interesan los privilegios; que estamos equivocados sobre sus prioridades; que realmente están dispuestos a ser iguales al ciudadano de a pie en materia penal. ¡Pruébenlo!