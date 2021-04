La Caja de Ahorros es un banco estatal, que se rige con las reglas del mercado, como si fuera otro de la plaza. Pero ha habido ocasiones en que, por ser un banco estatal, algunos le sacan provecho y su comportamiento deja de ser el de un banco más para ser el banco de los amigos. No es algo nuevo, y hay casos que ilustran claramente cómo el criterio para otorgar préstamos o permitir cuestionables operaciones bancarias ha sido político, alejado totalmente de los mejores intereses del banco y sus cuentahabientes; incluso han sido hasta abusivos. Son estos casos, por ejemplo, en el que los ciudadanos deben conocer las operaciones del banco, pues están en su derecho de saber si se abusa o no de la confianza depositada en sus funcionarios. Los accionistas de la Caja de Ahorros y del Banco Nacional de Panamá son los ciudadanos de este país, y por más que algunos funcionarios quieran escudarse en el secreto bancario, la administración del dinero de los ahorristas no lo es. Se debe ser transparente, porque un banco debe generar confianza, y esa la generan, precisamente, sus colaboradores. Sin ella, no habrá clientes. Y nadie deposita un real en un banco que lo percibe inconfiable.