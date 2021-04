La libertad de prensa, de acuerdo con un ranking de la prestigiosa organización Reporteros Sin Fronteras, empieza a sufrir las consecuencias de una política cerrada y poco transparente cuando los medios tratan de reportar los temas de corrupción. En esta última medición, la libertad de prensa en Panamá bajó un escalón, ubicándose en la posición 77 de 180 países estudiados. “Los periodistas en Panamá son el objetivo de procesos judiciales cuando critican la gestión gubernamental o cubren temas relacionados a la corrupción estatal…” Cada palabra es cierta. Los periodistas son acosados con procesos judiciales, no solo para callarlos sobre lo que reportan, sino también para generar la autocensura en ellos y en todo aquel que está en conocimiento de actos de corrupción. Esto no es más que terrorismo gubernamental, aupado en algunos casos por jueces que desconocen o pretenden ignorar que una democracia está cimentada en la libertad de prensa, de pensamiento, de opinión y de expresión. Sin una prensa libre, la corrupción no tendrá frenos y esa es la razón por la que quieren una prensa sumisa, obediente y desprendida de independencia. Lo que vemos en el informe de Reporteros Sin Fronteras, dibujará una sonrisa en los enemigos de la democracia.