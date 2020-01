Las promesas de institucionalidad y transparencia de la administración del presidente Laurentino Cortizo contenidas en su recientemente revelado Plan Estratégico de Gobierno son esperanzadoras, en especial en estos tiempos de desvergüenza, en los que el noble oficio de político ha sido rebajado casi al nivel delincuencial. Pero no bastan las palabras y el papel, hace falta que prevalezca la certeza de castigo; que las acciones en contra del patrimonio de la Nación tengan verdaderas consecuencias; que la rendición de cuentas sea una realidad, y no la cada vez más lejana quimera en la que se ha convertido. Si queremos ver un país de progreso e institucional, los funcionarios deben comenzar dando el ejemplo. Si estamos como estamos es porque la impunidad reina; porque la justicia se compra, porque la autoridad está de rodillas ante el poder político. Nuestra democracia está en peligro no solo por causa de nuestra indiferencia ante los desmanes, sino porque los llamados a custodiarla y fortalecerla son sus principales victimarios. Esperamos que las promesas que están en ese plan se ejecuten y entonces todos seremos testigos que el resto del documento se cumplirá solo por inercia.