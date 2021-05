De acuerdo con una encuesta encargada por La Prensa, casi el 50% de los entrevistados percibe la situación económica actual como mala o muy mala, y solo solo el 16% la percibe como buena o muy buena. No obstante, cuando se le pregunta cómo cree que estará la situación económica del país el próximo año, la gente se muestra optimista, ya que casi el 41% cree que estará mejor. Y en cuanto a la economía personal, el 50% cree que le irá mejor el año que viene. Ojalá las esperanzas de medio Panamá no queden truncadas ante una realidad díficil. Si bien nuestra economía crecerá este año más que en el ejercicio fiscal anterior, lo cierto es que nuestra economía está sometida a una gran presión, debido a que el ahorro es una palabra que se desconoce en el Gobierno. Para saciar ese enorme apetito de salarios y subsidios, indudablemente el Gobierno tendrá que endeudarse más. Y los que pagarán esas deudas no serán los políticos. Panamá necesita que el Gobierno empiece a generar confianza, pero si no corrige el rumbo, puede que se enfrente a un escenario incierto y peligroso. Es mejor no jugar con fuego.