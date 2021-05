La pandemia ha impactado al país en muchos aspectos. De acuerdo con una encuesta encargada por La Prensa, el 63% de los entrevistados ha visto disminuir sus ingresos, el 38% ha perdido su empleo o ha sido cesado temporalmente de su trabajo, mientras un 22% reporta estar trabajando desde casa. Los dos primeros indicadores estarían en la raíz de otra de las situaciones arrojadas por está investigación: casi el 35% de los encuestados dice no haber podido hacer frente al pago de servicios básicos, como luz y agua; el 25% confiesa no haber pagado su casa; otro 21% reporta estar moroso en préstamos bancarios o compromisos financieros, y el 19% informa que no pudo pagar sus impuestos. Estas respuestas revelan una situación delicada e insostenible. Superarla dependerá, en gran medida,, del esfuerzo de las personas y este, a su vez, está en gran medida condicionado por la gestión del Gobierno. Lo que hemos visto hasta ahora de este último ha sido poco. Buena parte de lo que hace esta administración es concentrarse en pagar planillas y brindar apoyos de tipo asistencial, dejando a un lado el soporte que en materia de reglas claras y recursos a entes productivos requiere el sector privado y relegando casi por completo las inversiones, que son un importante motor de la economía.