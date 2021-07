Las recientes actuaciones de Cambio Democrático (CD) son censurables desde todo punto de vista. Su bancada dice ser un partido de oposición, pero pactó con el partido gobernante para elegir al presidente del órgano más político del Estado: la Asamblea Nacional. ¿Qué clase de oposición es esa? La mayoría de sus diputados votó a su favor a condición de hacer reformas penales que favorezcan a un político en particular, que, a la sazón, fue la persona con la que se reunieron esta semana. Además, decidieron enviar una carta para exigir que la Cancillería intervenga a favor de los hijos del político de marras, pero a él, frecuentemente lo escuchamos exigir que los políticos saquen las manos de la justicia, cosa que ahora, precisamente, es lo que quiere que hagan sus nuevos tontos útiles, pese a que ello riñe con la Constitución. Por último, mienten al argumentar que los detenidos hijos del sujeto son diputados suplentes del Parlacen, pues ese organismo regional ya reconoció que no han sido juramentados en el cargo. Hoy quieren que se les reconozca como parlamentarios centroamericanos, pero el padre no tuvo reparo en despreciar ese mismo cargo cuando ya no le servía. Acomodados y oportunistas. Eso es lo que son.