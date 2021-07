El reciente comunicado de la Cámara de Comercio describe con pocas palabras una realidad que tiene al país postrado por causa del creciente desempleo, del aumento de la inseguridad ciudadana y un inexistente plan de reactivación económica, al que se unen las restricciones que ordena el Ministerio de Salud en materia de movilidad, que incluye a los viajeros que entran al país, con cuarentenas obligatorias, en abierta violación a sus derechos, pese a que las circunstancias han variado para bien con la campaña de vacunación. Mientras tanto, el Gobierno vive en una burbuja en la que nadie contiene el gasto; en la que no hay desempleo ni restricciones de jornadas; nadie ve por el resto del país y nos endeudan como si nuestra economía derramara dinero de tanto que produce. Qué gran lastre es cargar sobre nuestros hombros a funcionarios ineptos, que usan el poder para seguir haciendo pedazos el país si con ello mantienen su status quo, sus bolsillos llenos y contentos a sus seguidores. Debido a su ceguera, le recordamos que, si ahora no hay una explosión social, no significa que no se acumule ira ciudadana. Y cuando estalle, y quieran saber quién es el culpable, mírense al espejo. Allí terminarán sus pesquisas.