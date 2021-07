Al entrar en el tercer trimestre de este año, el Gobierno Nacional ha decidido –por fin– hacernos saber qué tanto ha crecido la economía en el primer trimestre del año, información que nos habría venido mucho mejor si la hubiese divulgado a principios del segundo trimestre, como estaba planificado. Pero con la tardanza, nos han querido dorar la amarga píldora que supone que, pese a sus manipuladores mensajes de confianza en el presente y futuro del país, la pandemia del coronavirus nos dejará como legado una economía destruida, desempleo galopante y pocas esperanzas para las empresas que luchan por sobrevivir, mientras el Gobierno hace lo posible para que ocurra lo contrario. Conocer el comportamiento de la economía sirve para planificar, para saber dónde invertir, conocer las debilidades y para saber dónde estamos parados. Por más que retrasen la entrega de estos informes, el mercado no engaña, se perciben las malas noticias, pero el informe lo confirma. El Gobierno no solo no ha despedido a nadie, sino que ha engrosado sus planillas en esta pandemia. Entonces, ¿por qué el retraso? Esta opacidad no le hace bien al país, por el contrario, lo perjudica. No se puede planificar el futuro sin saber lo que pasa en el presente.