Es una muy buena noticia para el país darnos cuenta de que nuestros jóvenes han acudido en masa a recibir la vacuna contra la Covid-19. Es algo que nos enorgullece, contrario a lo que provoca la reticiencia de muchos adultos –que deberían dar el ejemplo– que no quieren vacunarse, lo cual, como todos sabemos, tiene consecuencias no solo para ellos, sino para una gran cantidad de personas sin inmunizarse, incluidos niños y adolescentes. Gracias a esta gran afluencia de jóvenes y de personas conscientes de que esta es la salida de la pandemia es que el país camina hacia lo que pretenden todas las naciones: alcanzar la inmunidad de rebaño. El actual ritmo de vacunación ha mejorado notablemente, pero es necesario sumar a más actores para acelerar este vital proceso. Y aunque se sumarán algunos hospitales privados, es necesario seguir abriendo el compás, pues el flujo de vacunas parece ser ahora constante y la idea no es almacenarlas, sino llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Ello permitirá salvar vidas, mientras el país podría regresar a su ritmo de actividad, se podrá mejorar el crecimiento de la economía e iremos recuperando nuestra propia paz mental.