La Asamblea Nacional reinicia esta semana la discusión de las propuestas de reformas al malogrado régimen de contrataciones públicas. Para llevar a cabo estos debates es imperante que los diputados tomen en cuenta situaciones como la licitación del Hospital del Niño, o el desabastecimiento de medicamentos de la Caja del Seguro Social. El Estado, y en particular los políticos, deben dejar de tolerar la viveza de los contratistas o la mala fe de un postor en un acto público que tenga consecuencias tan lesivas para la salud y el patrimonio de todos. Es inadmisible que a estas alturas, cuando se tiene una idea de los miles de millones de dólares despilfarrados y malversados en contrataciones de infraestructura pública, todavía se quiera actuar con tibieza ante los actos de corrupción. Una empresa coimera, si es condenada, no debe contratar en Panamá, y si llega a un acuerdo de colaboración, debe recibir una sanción ejemplar, que además tendría que ser de conocimiento público. La administración Cortizo tiene la oportunidad de demostrar que de verdad combate la corrupción y que no simplemente sabe de impartir regaños en voz alta.