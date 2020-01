Un grupo de diputados, entre los que está el presidente de la comisión legislativa que pretende reformar la Constitución –Leandro Ávila– introdujo un camarón con dimensiones de langosta en un proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad. En la inédita maquinación de usar una causa noble con propósitos espurios, queda reflejado lo ruines que pueden llegar a ser los diputados. Se trata de arrebatarles a los jueces la discrecionalidad para cambiar la pena de prisión –en condenas no mayores de cinco años– por trabajo comunitario. El camarón reforma el Código Penal, a fin de que cualquier reo que haya delinquido por primera vez y condenado a 60 meses o menos sea obligatoriamente beneficiado con su liberación para prestar servicios comunitarios en instituciones públicas de salud y educación. En un país donde la justicia es un lujo, semejante absurdo es una afrenta cuyo propósito es extender el manto de la impunidad. Es una burla, no solo su contenido, sino la forma gansteril en que se presentó. ¿Dónde quedó la decencia? Estos diputados no son la diferencia, son solo otra banda organizada que busca debilitar la justicia para su beneficio.