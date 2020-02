El coronavirus ha despertado a las fuerzas de la ignorancia y la xenofobia. Una preocupante situación sanitaria que tuvo su origen en China, esta siendo enfrentada con las mejores herramientas de la medicina, la salud pública y la ciencia. Autoridades y expertos muy serios han desmentido una y otra vez falsedades distribuidas por las redes sociales. Panamá ha tomado acciones responsables para con su población y existe un monitoreo permanente por el sistema de salud pública de nuestro país. Simples medidas de higiene personal, como lavarse las manos frecuentemente y estornudar con la boca tapada, pueden ayudar a reducir los riesgos de contagio de cualquier enfermedad. La ciudadanía debe buscar su información de fuentes y medios confiables. No podemos dejar que el pánico y la manipulación se tomen el control de la comunicación sobre este tema. En el pasado reciente, Panamá ha enfrentado con éxito epidemias y amenazas sanitarias. En este momento, lo que debe imperar es la sensatez. Este no es un problema racial o de origen nacional. Es una situación que pudo surgir en cualquier parte del mundo. No perdamos de vista que el coronavirus es un riesgo sanitario que ya la ciencia sabe como combatir.