La decisión del presidente de la República de prescindir de los servicios de sus ministros de Gobierno y de Seguridad Pública –cabezas visibles y responsables de la seguridad nacional– es un mensaje que es recibido como un primer buen paso para enfrentar la creciente ola de criminalidad que enfrenta este país. Sin embargo, es tan solo el inicio, porque ni un ministro ni un uniformado pueden resolver por sí solos los problemas de tan enorme complejidad, como son la criminalidad o la corrupción dentro y fuera de las instituciones de seguridad. Hacen falta políticas públicas en las que debe participar todo el país; hace falta medir y tomar decisiones con base en resultados y no fundamentadas en arengas políticas. Desde hace años, los presidentes han nombrado a uniformados o a exmilitares en cargos que antaño eran ocupados por civiles, pensando quizás que siendo ellos conocedores de temas de seguridad podían resolver este problema. La consecuencia principal han sido políticas erráticas que han permitido que este se torne peor. Señor Presidente, este país pertenece a todos sus nacionales, no solo al partido de turno en el poder. Y por más buenas intenciones y conocimientos que tengan los nuevos designados, ellos, por sí solos, no podrán solucionar esta crisis.