La mar de Teresa

Teresa Icaza es una de las más relevantes pintoras de Panamá. En el plano creativo siempre anda en busca de lo nuevo, no puede ni quiere estar en un mismo lugar por mucho tiempo.

Así ha sido siempre. Desde aquel año de 1973 cuando realizó su primera individual en Panarte hasta la actualidad, cuando presenta, hasta el 15 de noviembre, la muestra “Paisajes marinos” en la Galería Arteconsult.

Teresa es una enamorada de los paisajes abstractos. Hasta hace poco su fascinación eran los árboles quietos, como en espera de algo, y ahora es la mar la que domina los encantos plásticos de las 14 obras que expone en Arteconsult.

Es que Teresa está abocada a la tranquilidad que solo da ese otro mundo que hay lejos de la ciudad. Su pintura no guarda contactos con la realidad urbana sino con la naturaleza. Lo suyo es la paz que da el follaje y las profundidades del océano.

En “Paisajes marinos” el espectador verá a otra Teresa Icaza. Su obra tiene un horizonte renovado, es el producto de dos años en que decidió cambiar de rumbo y aventurarse a otros destinos que clamaban su atención.

Es que esta artista no le teme a los riesgos, pues está convencida de que el verdadero creador no puede estancarse ni por comodidad ni por ventas. Debe ser auténtico y así es Teresa.

Es que llegó un momento en que “no podía con un árbol más. Llegó el día que me cansé, que vi que me repetía y necesitaba cambiar emocionalmente y encontré nuevos caminos y esta línea me parece muy rica en posibilidades y riquezas pictóricas en cuanto a texturas, color y veladuras”.

Ha sido un cambio complicado para Teresa porque “lo fácil es hacer lo que ya sabe uno que puede lograr. Aquí hay investigación y hay retos a la hora de enfrentarte al lienzo. Y esto es esencial para que la vida del artista no sea la misma, no podemos caer en la costumbre y es posible que caigas en la caricatura de ti mismo porque ya no tienes la frescura del inicio y caes en la monotonía. La pintura debe reflejar tus transformaciones internas”.

Aunque esta honestidad es un tanto difícil para Teresa porque “uno teme a cómo reaccionará el público, porque la gente se acostumbra a tus imágenes y cuando haces algo nuevo cuesta trabajo que la gente evolucione a tu lado. Veremos qué pasa, pero es que no me quedaba de otra, tenía que cambiar”.

Azules y lápices

“En esta exposición el tema central es el mar. Trato de encontrar una cercanía con el mar a través del color. Realmente son abstraciones marinas. No es nada real, no hay tortugas ni langostas, mis pinturas están hechas más con la imaginación”, dice Teresa.

Siempre se ha dado una simpatía entre Teresa y el mar. Porque para Teresa ese universo en constante movimiento todavía tiene muchos secretos por descubrir y porque es una forma de recordar aquellos veranos en que tenía una casa en San Carlos y se dejaba seducir por las olas y el sol, una residencia que desapareció con el progreso que viene con las carreteras.

El color predominante en esta Teresa es el azul como símbolo del mar, y a este le siguen los verdes, amarillos, naranjas y rojos (tonalidad está que es como el hilo que une tenuemente a esta etapa con la anterior).

Como sus árboles, la mar de Teresa también es una sugerencia, es una propuesta que invita a la intimidad y a la belleza. Sus texturas son algo diferentes, pues aunque utiliza la misma técnica esta vez hace veladuras de óleo sobre lápices de colores. El resultado no solo es valiente sino que además es sumamente interesante.

Además en mosaico