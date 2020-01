Atado, pero vivo

Xenia Guadalupe Justines había redoblado sus precauciones. Su padre, el coronel Marcos Justines, estaba recluido en una celda de alta seguridad en la cárcel El Renacer, acusado de peculado en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP) y, al parecer, muchos militares no estaban contentos con él. Pero sus precauciones de poco valieron.

Era verano, poco después de las 4:00 p.m., del miércoles 11 de abril de 1990. Melquíades y Marquitos Rodríguez Justines, hijos de Xenia Guadalupe, jugaban en la terraza de su casa ubicada en Villa de Las Fuentes. De pronto, dos hombres irrumpieron en la vivienda, y la empleada doméstica, que acompañaba a los niños, solo atinó a gritarle a Melquíades, el mayor, que corriera. Ella, mientras tanto, se aferró a Marquitos, de tres años de edad. Uno de los hombres la golpeó en el rostro y el otro le torció una mano. El niño le fue arrebatado de sus brazos.

Habían secuestrado al nieto favorito del coronel Marcos Justines.

Cerca del Club de Adiestramiento Canino

19 de abril de 1990, 5:30 p.m. A 100 metros de la vía Juan Pablo II, en medio de una abundante flora, se encontró el cuerpo de un niño que aún conservaba puesto un suéter de colores oscuros en la parte del cuello y mangas, y que en su parte anterior frontal izquierda tenía una inscripción que decía: "Going no where".

Acostado hacia su lado izquierdo, el miembro inferior derecho y la pelvis eran las partes mejor conservadas, aunque con aspecto apergaminado, como de cuero. Su pierna izquierda estaba en las mismas condiciones que el tórax y el abdomen: no tenía piel y estaba reducida a huesos.

El pie derecho conservaba una media de color azul, atada con un cordón al tobillo. Cerca, hallaron vértebras y costillas, restos óseos cefálicos y, un poco más lejos, otro cordel parecido al que se encontró en el tobillo de la pierna derecha.

"Se trata de un cuerpo pequeño en estado de gran deterioro", estableció Humberto Mas, hoy director del Instituto de Medicina Legal, ese 19 abril de 1990.

Dos días después, el 21 de abril de 1990, entre las 10:00 a.m. y las 11:30 a.m., las autoridades regresaron a la vía Juan Pablo II. Encontraron, entonces, a unos 20 metros del lugar donde hallaron el cuerpo, unos calzoncillos tipo jockey, número seis, un par de botas ortopédicas "colocadas en aparente orden", y un pantalón corto de color amarillo-verdoso, talla cuatro.

Días después, las autoridades dirían que se trataba de Marquitos Rodríguez Justines.

Las razones del secuestro

El miércoles, 11 de abril de 1990, Cancio Ciacci Tasón conducía un auto del año 1989 en compañía de Dídimo Abrego González; iban camino a la Fuerza Pública de Ancón. Abrego González se bajó al llegar al lugar y pidió hablar con el cabo Javier Gómez Rivera. Pronto estarían los tres dentro del auto en busca de una cuarta persona, el también cabo Elvin Guerra. Todo transcurrió entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m.

Luego -contó Abrego González a las autoridades- "nos dirigimos a la residencia y estaban dos niños jugando a un lado de la casa". Se trataba de Melquíades y Marquitos Rodríguez Justines.

Elvin Guerra y Javier Gómez bajaron del auto, entraron a la casa y arrebataron a Marquitos de los brazos de la empleada doméstica. Con el niño en brazos, regresaron al auto y metieron a Marquitos en el baúl. Tasón y Abrego González esperaban en el automóvil.

Tomaron rumbo a la vía Juan Pablo II, aunque Guerra y Abrego González se bajaron un poco antes.

Gómez Rivera reconoció, a principios de mayo de 1990, que él transportó al niño hasta el lugar donde fue encontrado ocho días después, y que al irse el niño aún vivía. A Marquitos lo habían dejado atado de pies y manos con un cordón de zapato y, alrededor de la boca, le pusieron un pañuelo blanco que le impedía gritar.

La idea del secuestro era, según Cancio Tasón, obligar al coronel Marcos Justines a devolver los millones de dólares que había sustraído del BNP, con el fin de reestructurar las Fuerzas de Defensa, abatidas durante la invasión.

Dos años después del secuestro, en 1992, el Segundo Tribunal Superior de Justicia sentenció a Cancio Ciacci Tasón a 20 años de prisión bajo el cargo de homicidio agravado, secuestro y asociación ilícita para delinquir. Su sentencia se cumple el 27 de abril de 2010. Javier Gómez Rivera fue sentenciado a 17 años; Elvin Guerra, a 15 años; y Dídimo Abrego, a 12 años y seis meses de prisión. Abrego cumplió su condena en el año 2002.

Cancio Tasón sostiene, hasta el día de hoy, que el cuerpo encontrado no corresponde al del niño Marquitos Rodríguez Justines. Está recluido en El Renacer.

El coronel Marcos Justines salió de la cárcel en septiembre de 1995, luego de que el vicepresidente Tomás Gabriel Altamirano Duque lo beneficiara con un indulto presidencial.

'Claro que me arrepiento': Cancio Tasón

Es jueves 10 de julio de 2003. Estoy en El Renacer. Víctor Arosemena, el fotógrafo, me acompaña. Son ya las 10:30 de la mañana, la hora de la cita.

En la primera garita a la entrada del penal, nos hacen dejar los celulares y toman nuestros datos. Unos metros más adelante nos piden los datos otra vez. Parece que es día familiar. Subimos a la sala de guardia, un viejo caserón estilo "gringo-tropical", desde el cual se divisa el área de seguridad de la cárcel, como si de arena de circo se tratara. Allí, otra vez nos toca sacar los carnets de identificación.

De las paredes de la sala de espera cuelgan muchos cuadros, repletos de color, todos firmados por "Valentino", un interno de El Renacer. Las ventanas de la sala, amplias, están cubiertas precariamente con mallas contra mosquitos, y desde allí pueden verse los enormes barcos que cruzan por el Canal. También alcanzo a ver la alambrada de púas que separa la cárcel del mundo libre, y pocos metros más allá aparece la línea del ferrocarril. Un guardia está apostado en una garita alta, con un arma larga apoyada en su cadera.

Nos hacen pasar a la oficina del director, Ricardo Apú. Está vacía. "Esperen aquí, que ya mandamos a llamar a Cancio", nos dice una funcionaria.

En la oficina de Apú también cuelgan los cuadros de "Valentino". De paredes blancas, en el lugar se distingue una tablilla sobre la cual hay una copa llena de monedas, una pequeña taza de café negro, una vela y una Virgen de piel negra que no sé distinguir. También hay un collar y dos fotos de alguien que no conozco. En otro mueble hay una Biblia abierta en el libro de los Salmos. Por las ventanas se escurre el sonido monótono de una máquina para cortar hierba.

Transcurren varios minutos antes de que, finalmente, aparezca Cancio Ciacci Tasón. De estatura mediana, cuerpo macizo, ojos muy pequeños, inquisitivos, blanco y de nariz ancha, Cancio tiene hoy 39 años de edad y está preso desde los 26. Viste un jean desteñido, un suéter blanco con el logo del HSBC y unos mocasines chocolates bastante gastados. Huele a jabón y a colonia.

Había llamado el martes 1 de julio, cuando por El Renacer circuló el periódico y leyó que su caso sería ventilado públicamente, después de 13 años de haber ocurrido el secuestro -y muerte- de Marquitos Rodríguez Justines. Cancio quería dar su versión. "Ese no es el niño que yo secuestré", me dejó como mensaje.

El miércoles 2 de julio volvió a llamar. Era la 1:15 de la tarde. "El cuerpo encontrado no pertenece a un niño de 3 años y 7 meses, sino de 7 años", me dijo. Quedamos en vernos el jueves siguiente, 10 de julio, en la cárcel. Y aquí estamos, en las oficinas de Apú.

Ciacci Tasón se dedica a la escultura. Esculpe en madera búhos y águilas harpías dentro del penal, y ha obtenido permisos para exponer sus tallados y esculturas. Además, hace 100 raciones de comida diarias con ayuda de otros internos de mínima seguridad, y las vende a los reclusos de máxima seguridad. El asunto está -dice- en mantenerse ocupado.

¿Tú secuestraste a Marquitos Rodríguez Justines?

Yo secuestré al niño. En el juicio yo fui confeso de haber secuestrado al niño, pero no del homicidio.

¿Por qué lo secuestraste?

Fue para recuperar un dinero que Marcos Justines había sacado del Banco Nacional antes de la invasión. Ese dinero era para una reestructuración de las Fuerzas de Defensa en caso de una invasión.

¿Es cierto que la idea original era secuestrar a la madre?

Sí. Una vez que yo entro en esto, yo dije, "ven acá, el niño no sabe dónde está el dinero. La madre es la que tiene la plata, entonces, ¿por qué lo vamos a secuestrar?".

¿Por qué querías participar en este secuestro?

Mira. El Cancio que ves ahora es un Cancio totalmente diferente al de hace 13 años. Yo era un militar. Veníamos de una invasión injusta; yo tenía solamente dos años de haberme graduado y de estar en las Fuerzas de Defensa. Para eso yo había estudiado 7 años, desde los 14 hasta los 22 años. Mi vida era la milicia.

Entonces, vienen, te invaden, destruyen toda una estructura y te dan una esperanza de que vamos a reorganizar la fuerza... Creo que fue fácil convencerme.

¿Era para vengarse de Justines?

No puedo decirte si era venganza o era qué; lo que se me dijo es que era para recuperar el dinero.

¿Te arrepientes de haber secuestrado al niño?

Claro que sí, claro que me arrepiento. Ahora entiendo que es un niño, que es un ser humano.

¿Tú estabas en el volante o entraste en la terraza?

Yo estaba en el volante. Otro compañero entró y tomó al niño.

¿Qué pasaba por tu mente en ese momento?

Desesperación. Yo no veía las cosas claras; iba simplemente a hacer lo que tenía que hacer. Nunca justificaré haber hecho eso, pero trato de borrarlo con mi forma de ser, con mi actuación, con lo que hago.

Te faltan siete años, ¿qué piensas de esto?

Yo nunca he pensado en los años. Pienso en qué voy a hacer cada día, ¿Por qué voy a pensar en siete años?

¿Tienes planes concretos para la libertad?

El primero, después que me reorganizo, ir a España. Quiero hacer el Camino de Compostela. Después de eso voy para el Tibet.