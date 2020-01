CARTAS A CARMEN

R. Mi estimada Amanda: Mi opinión sincera es que quien está jugando con los sentimientos ajenos es su amiga, y por lo visto este muchacho no tiene suficiente carácter como para aclarar la situación. Eso puede deberse a dos razones principales, uno: a él también le gusta el relajo de poder andar con todo el mundo, o dos, está tan enamorado de su amiga que prefiere mantener esta relación tan rara que no tener nada con ella. Yo, en su lugar, me daría más tiempo para entender realmente qué es lo que sucede entre estos dos antes de hacer nada. Aquí la que más puede sufrir es usted, y me da la impresión de que es una buena muchacha. Deje las cosas como están, seguramente la distancia que ha puesto entre usted y el muchacho le darán campo para analizar objetivamente la situación. No se apresure, pues jamás el apuro trajo buenos resultados en estos casos. Me gustaría que tratara de aminorar un poco el sentimiento de culpa. Cierto es que se cometió una falta, pero usted no fue la única que participó. Aprenda su lección, ya sabe que se siente feo dejarse llevar. Utilice la experiencia para el futuro, pero no se castigue para siempre. Un saludo, Carmen.