Viene Alanis Morissette y el grupo The Calling Ya está confirmado. La cantante canadiense Alanis Morissette se estará presentando en Panamá en el mes de septiembre, en un evento organizado por Evenpro, quien ha traído anteriormente a Red Hot Chili Peppers y La Ley.

Y como si fuera poco para los "fans" del pop-rock, la agrupación estadounidense The Calling, intérpretes del tema Wherever you will go , también se presentará en nuestro país el próximo 12 de agosto, aunque este concierto todavía está por confirmar.

Evenpro no ha dado más detalles sobre estos eventos.

Nuevos Celebrities Nights en Génesis

A partir de hoy, todos los martes en la discoteca Génesis se estarán llevando a cabo los Celebrities Nights con el objetivo de presentar bandas del circuito nacional todas las semanas. El proyecto se iniciará con la presentación de las bandas Roba Morena y Dialecto, una combinación de reggae ska con el sonido electrónico. Según los organizadores, la idea es brindarle al público un panorama de lo que está "pegado" en Panamá en la Ciudad. Además, aunque estará invitado el público en general, se hará énfasis en las personalidades del mundo artístico panameño para así hacer todos los martes una noche de "celebridades" panameñas.

Pero Celebrities Nights no solo tendrá bandas nacionales sino también internacionales. En agosto, se presentará en Génesis la banda Asia, un ícono de la música de los años setenta y ochenta.

A disfrutar de las piscinas municipales

La Alcaldía de Panamá ofrece totalmente gratis las piscinas municipales ubicadas en Santa Ana, El Chorrillo, San Francisco, Pueblo Nuevo, Villa Cáceres y Bethania, los sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Esta es una actividad sana y divertida para toda la familia, y el único requisito es llevar el carné municipal de piscina, que se obtiene en las oficinas de la subgerencia de Deportes, ubicadas en el Gimnasio de El Marañón.