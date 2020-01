Crean medicina que impide transmisión de VIH a bebés

La revista The New England Journal of Medicine dijo que el estudio, que será publicado la próxima semana, estableció que el medicamento llamado nevirapine impidió la transmisión en cuatro de cinco casos y es "altamente efectivo" en la lucha contra el virus causante del sida.

La medicina también se conoce como NVP o por la marca de Viramune fabricada por los laboratorios Boehringer Ingelheim.

La revista, que anticipó la publicación de los resultados del estudio para hacerla coincidir con la cumbre internacional contra el sida que se realiza la próxima semana en Bangkok, calificó la reducción como "asombrosa".

El editorial de la revista señaló que el desarrollo de la medicina es especialmente importante para los países en desarrollo porque el tratamiento es muy accesible en términos económicos.