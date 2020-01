Cuando me aprestaba a entrar al salón que me correspondía, un amable señor me advirtió que todavía no terminaba el anterior expositor. Por una vez en mi vida no me molesté por la impuntualidad, pues la tardanza me dio la oportunidad de dar vueltas por la feria.

En un momento pasé al lado de dos señoras. Ambas se quejaban a viva voz de lo que consideraban impertinencia y falta de educación de los chicos presentes, que se mostraban juguetones y aprovechaban al máximo las horas de escape del aula.

Yo por mi parte también estaba impactada, pero positivamente. En la feria había una cantidad ENORME de niños y jóvenes. Muchos tenían en mano uno o dos libros adquiridos; a otros los veía hojeando tomos en los stands y comentándolos con sus compañeros. Un grupo considerable de chicos revoloteaba alrededor de las ediciones de Harry Potter, mientras que otros hacían lo mismo con las de Paolo Coehlo.

Creo sinceramente que la exposición de los chicos a un ambiente de celebración hacia el libro ya es un logro de gran consideración en la promoción de la lectura. Para mi ello constituyó suficiente razón para superar cualquier aspaviento sobre el comportamiento hiper (y muy normal) de algunos chicos en la feria.

Este fue uno de los puntos que resaltó el colombiano Bernardo Peña, quien en su ponencia abordó el tema de la promoción de la lectura en el aula. Una vez se leyó al público su largo currículum vitae (costumbre aburrida que no termino de entender), el expositor se ganó a los presentes al comentar con humildad que lo que más me le honraba en la vida era haber sido maestro.

En un estilo poco afectado y coloquial, Peña destacó algunos de los que catalogó como vicios comunes del educador al actuar como promotor de la lectura. Entre estos malos hábitos reproduzco algunos:

1. Convertir la promoción de la lectura en un hablar bien de la lectura. Esto es, predicar las glorias de la lectura, salpimentadas con una gota de nostalgia al afirmar que no hay lectores entre los jóvenes.

2. Hablar de la lectura y no hablar de los libros.

3. Creer que para promover la lectura se requiere un título que califique al promotor como tal. Para Peña, los verdaderos promotores de lectura son los que él llamó los "naturales" que no son más que cualquier persona que hable de libros, preste libros, lea en voz alta, etc.

4. Confundir la promoción de la lectura con un conjunto de técnicas para promoverla, convirtiéndola en un ejercicio científico.

5. Hacer de la lectura un show pirotécnico. Esto es, amarrar siempre a la lectura con lo que Peña llamó "efectos especiales", como cuentacuentos, disfraces, etc. El expositor los considera efectivos, pero no de uso cotidiano. Según Peña, eventualmente debemos eliminar todas estas "muletas" para que el niño descubra leer por el propio placer que le da la lectura.

6. La escolarización de la lectura. Peña comentó sobre una cita donde su autor hablaba de la interminable escolaridad en que la enseñanza de la lectura lo había mantenido a una respetable distancia del amor a la literatura. La identificación de la lectura con la obligación escolar es eficientísima para ahuyentar a los estudiantes de la lectura placentera. Es básico inculcar entre los estudiantes que la relación de lectura debe ser de afecto y nunca de obligación.

7. Los promotores que no leen. Aquí Peña incluyó a todos los maestros que no leen y que luego exigen que sus estudiantes lean. Peña deseaba ver maestros cargando con material de lectura que no fuera únicamente un libro de texto. Para Peña, un libro bajo el brazo es la clave del reconocimiento entre el verdadero lector y el que meramente se cree lector. Es la pasión, esa necesidad por leer del propio maestro la que resulta instrumental en promover la lectura a sus estudiantes.

(Querido lector: estaré de vacaciones por unos días. Edutips regresa con ustedes el martes 5 de agosto. ¡Hasta pronto!)