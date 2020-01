Momentos 100

En 100 años se dan muchos acontecimientos. La memoria colectiva no alcanza a registrarlos todos, y su selección no es siempre objetiva ni justa. ¿Cuántos incidentes fortuitos no pasan a la historia mientras tantos avances producto de la planificación y el trabajo arduo pasan agachados? Tal vez les faltó impacto noticioso. Tal vez el fotógrafo nunca llegó. En fin.

Tampoco los historiadores son completamente objetivos cuando recrean la historia. Las perspectivas individuales están matizadas por prejuicios, intereses creados, conflictos, subjetividades.

Nosotros no pretendemos subsanar esta realidad. Los momentos que verán a través de las páginas de Mosaico durante los cinco números correspondientes al mes de noviembre, no responden a una selección científica. Más bien, ofrecen un repaso gráfico de momentos interesantes que, a lo largo de 100 años, nos han marcado, nos han enorgullecido, nos han enlutado; que de alguna manera reflejan nuestra personalidad colectiva, nuestros logros, nuestras carencias. En fin, hechos que en algún momento de nuestra vida republicana han sido noticia.