El New York Times nombra nuevo director

NUEVA YORK, EU. (Reuters) -El New York Times nombró el lunes a Bill Keller como su nuevo director ejecutivo, con la esperanza de reparar la reputación del diario, dañada tras un escándalo de noticias falsas que aparecieron en las páginas del más respetado periódico de Estados Unidos.

Keller, un ex director administrativo, fue saltado en el escalafón y no fue nombrado hace dos años al puesto principal del diario, que recayó en Howell Raines, quien renunció en junio cuando se supo que un reportero promovido durante su gestión inventó decenas de reportajes que aparecieron en el periódico.

"Bill es un periodista de mucho talento, un director administrativo muy eficiente y un líder que inspira confianza", dijo en un comunicado el presidente de The New York Times Co., Arthur Sulzberger.

Desde que perdió ante Raines, Keller ha dividido su tiempo escribiendo artículos para la Revista Dominical del Times y columnas para la página de editoriales y opiniones del diario.

"Me siento honrado y me causa una gran alegría la oportunidad de liderar al mejor equipo de periodistas del mundo", dijo Keller y aseguró que el Times "es un tesoro nacional".

El Times dijo que en las próximas semanas Keller nombrará a su equipo de trabajo.