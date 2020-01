Nuevos costos para embarcaciones extranjeras

Tales disposiciones están contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 40 de 28 de junio de 2004, por el cual se reglamentan las "Custodias Marítimas en el territorio de la República", publicado en la Gaceta Oficial No. 25 mil 083 del 30 de junio pasado, firmado por la presidenta de la República, Mireya Moscoso y el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado.

En su artículo número 1, se decreta que "todas las embarcaciones marítimas mercantes procedentes del exterior, que lleguen a un puerto bajo jurisdicción de la República, serán custodiadas por los funcionarios aduaneros desde el momento de su arribo hasta el de su salida".

Moscoso y Delgado, no obstante, exoneran de estos requerimientos los yates y demás embarcaciones de recreo o deporte de uso particular, así como los buques de guerra o los transportes militares de naciones amigas, "a menos que transporten o carguen mercancía no nacionalizada destinadas a particulares".

¿Quiénes lo cobrarán? La Dirección General de Aduanas, por conducto de sus administradores regionales, tendrá esta nueva responsabilidad. Las sumas cobradas por el servicio de custodia marítima, según el decreto en mención, serán depositadas diariamente por los respectivos recintos aduaneros. Cada administrador regional llevará "un libro de registro" en el que se "anotarán las sumas depositadas" en concepto de custodias marítimas y en el Departamento de Gestión de Cobros de la Dirección de Aduanas se llevará un "control" donde se "contabilizarán los ingresos y egresos efectuados", así como "el saldo de dicha cuenta".

Los jefes de los respectivos recintos aduaneros tendrán una nueva misión: remitir al Departamento de Cobros de la Dirección de Aduanas, "informes semanales sobre el arribo de naves y cobros efectuados".

Ya un grupo de abogados evalúa demandar este decreto por inconstitucional.