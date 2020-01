Para PODER recuperar a los olvidados

LIBROS

Eduardo Galeano. “Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, tierra despreciada y entrañable”. Así dijo en una ocasión Eduardo Galeano y ha cumplido su palabra desde que desató iras y admiraciones al publicar en 1971 el ensayo “Las venas abiertas de América Latina” (de moda gracias a Hugo Chávez). Esa promesa la mantiene con ese estupendo libro de memorias olvidadas que es “Espejos, una historia casi universal” (Siglo XXI), una colección de 600 mini-cuentos, recuentos que ocurren en el principio del surgir del hombre sobre el planeta, antes de que la corrupción de las transnacionales y el deterioro del medio ambiente existieran, y llega al inicio de este siglo que ya ha dado pruebas de ser tumultoso. Como ya es la marca de fábrica de Galeano, este libro es una rica salsa condimentada de relatos, poesías, crónicas, recuerdos y anécdotas. Es un viaje de Venecia a Cartagena de Indias. Unos son textos alegres y otros tristes, son una manera de encontrarnos y perdernos entre hechos históricos que demuestran que el ser humano no ha cambiado mucho, pues lo sigue rigiendo la violencia, el odio, la ambición, el racismo, el hambre, el esfuerzo y el amor. No tiene esta obra la virulencia de “Las venas abiertas de América Latina”, está más conectada con el palpitar poético y justiciero de la trilogía de “Memoria del fuego”. Se trata de contar el deambular del mundo desde el instante en que echó a correr, pero con una perspectiva precisa como explicó Galeano en mayo pasado durante su gira promocional a España: “El espejo nos devuelve a los que no salieron en la foto, y son los que en el libro me tocaron el hombro y me dijeron: ‘yo quiero estar ahí”.

Del Autor:

Sexagenario escritor, periodista, investigador social y docente universitario. Nació hace 68 años en Montevideo, tuvo que huir exiliado a la Argentina y la costa catalana. Entre sus títulos cabe mencionar “El libro de los abrazos”, “Las palabras andantes” y “El fútbol a sol y sombra”, entre otros.