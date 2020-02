Cuando PPC pidió perdón

AMIGOS. LA PORTUARIA QUIERE REANUDAR LA NEGOCIACIóN CON EL GOBIERNO.

Mónica Palmmpalm@prensa.com Ha habido peleas, recriminaciones y crisis. Ahora, Panama Ports Company (PPC) –que opera los puertos de Balboa y Cristóbal– da marcha atrás. Ha presentando disculpas públicas al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y ha mostrado su disposición a reanudar las negociaciones, interrumpidas tres semanas atrás a raíz de lo que llama ahora un "malentendido".

El miércoles, PPC –subsidiaria de la hongkonguesa Hutchison Whampoa Limited– pagó en diarios locales un anuncio que contenía una carta, escrita en un tono sospechosamente conciliador. Ofrecía "disculpas" al Gobierno –particularmente al ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer– por los "inconvenientes" que le pudo causar cuando denunció en abril pasado que el Estado le había otorgado un crédito de 330 millones de dólares a sus competidoras Colon Container Terminal (CCT) y Manzanillo International Terminal (MIT), en compensación por las inversiones que éstas harían en la costa atlántica.

En esa conferencia se entregó a los periodistas copias de las resoluciones que el Estado firmó con CCT y MIT, y el portavoz de PPC, Rommel Troetsch, dijo que el MICI había "ocultado" esa información al público con el propósito de poner en desventaja competitiva a PPC.

Ese mismo día, el Gobierno le contestó. Ferrer explicó que el supuesto crédito a favor de MIT y CCT no era más que un "error" que cometió el director de Asesoría Legal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Raúl Ossa, cuando elaboró las resoluciones. También dijo que, con antelación, el MICI había advertido a PPC de la comisión de ese error.

Aunque reticente, Ossa –ex legislador y viejo militante del oficialista Partido Popular– cargó con la culpa. Ferrer aclaró que Ossa no actuó de mala fe, pero aun así, el "error" –o "interpretación incorrecta", como después le llamó afectuosamente PPC– le costó el puesto de director legal, ahora a cargo de Hugo Anguizola.

Sin embargo, la carta de PPC –con fecha del 16 de mayo pasado– parece eximir parcialmente a Ossa. En su disculpa al Gobierno, el gerente de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que sus abogados, de la firma Morgan & Morgan, habían sido informados por Ferrer de que –pese a estar contenido en un "borrador" de resolución– el crédito por obras civiles no fue objeto de la negociación.

Esa información no había sido transmitida a tiempo a PPC, lo que –según Kouruklis– provocó que en la conferencia de prensa convocada por Troetsch se produjeran "declaraciones adelantadas", producto del "calor de las tensiones del momento". Si en su momento Troetsch acusó al MICI de "ocultar" información, ahora Kouruklis dijo que no, que la actuación del ministerio fue "transparente".

Se intentó entrevistar a Kouruklis, pero su secretaria dijo que el gerente no estaba disponible para dar opiniones. Dirigió las preguntas a la firma de relaciones públicas J. A. Llorente & O Cuenca. Sin embargo, en esa firma respondieron que, "desde la conferencia de prensa pasada", no manejan ningún tema con PPC. Parece que, después de todo, Raúl Ossa no fue la única baja en los bandos negociadores.

Manuel José Paredes, viceministro de Comercio, señaló que ahora el MICI espera que PPC presente una oferta formal y "justa". "Ellos ya saben cuál es nuestra posición y esa oferta debe estar a la altura de nuestras expectativas", dijo el viceministro. Los acuerdos con MIT y CCT, en cambio, fueron aprobados ayer por el Consejo Económico Nacional.

Paredes contó que desde la semana pasada se celebran reuniones con abogados de PPC –Juan David Morgan y Rómulo Roux– de la firma Morgan & Morgan. (Los mismos que supuestamente se guardaron la información que habría evitado las "declaraciones adelantadas" de la rueda de prensa de la discordia).

El equipo negociador de PPC se mantiene intacto, confirmó Morgan. El abogado agregó que mañana, cuando el ministro Ferrer regrese de Houston –a donde viajó para participar en el "Panama Day Texas"– podría fijarse la fecha para la primera reunión post-disculpa.

El gran dilema: equiparar la equiparación

No todo es borrón y cuenta nueva. Todavía hay importantes espacios en blanco. Está, por ejemplo, el espinoso tema de la "equiparación", que exoneró a la operadora de pagar al Estado el 10% de sus ingresos brutos, así como una anualidad fija de 22 millones de dólares.

"Esa es una condición del ministerio: cualquier acuerdo tiene que partir del hecho de que la manera en que se dio la equiparación no es la adecuada", advirtió el viceministro Manuel Paredes. PPC, en cambio, no se da por aludida: la carta pública firmada por Alejandro Kouruklis no dice absolutamente nada al respecto.

Mientras Kouruklis parece arrepentirse de todo, menos de la equiparación, el Gobierno todavía aguarda a que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falle sobre la legalidad o no de la resolución ministerial que en 2002 firmó el antecesor de Ferrer, Joaquín Jácome, para equiparar a PPC con las demás operadoras de puertos del país.

La equiparación le ha costado al país 117 millones de dólares desde que se aprobó la resolución "equiparadora", que es lo que PPC debía pagar al Estado.

Habrá que esperar a que las partes se encuentren para concretar la reanudación de las negociaciones y así enterrar el hacha de guerra, quién sabe si por última vez.