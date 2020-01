PSICOLOGO EN CASA

"Llevo casada más de 30 años -cuenta una ama de casa para explicar este cuadro- he tenido cuatro hijos y, ahora que ya son mayores y se han marchado me siento sola. Casi nunca vienen a visitarme. Yo intento entender que cada uno tiene su vida, pero la verdad es que me encuentro mal".

Como ella muchas más. El haber centrado su vida en el cuidado de los hijos pasa factura cuando la casa va quedando vacía. Y es que la pérdida de los principales componentes del rol de madre (un rol que tradicionalmente viene siendo el principal objetivo en la vida e identidad de muchas mujeres) y el sentirse inútil al tener que asumir menos funciones pueden derivar en melancolía, desesperanza e, incluso, depresión.

Pero no tiene por qué llegar la sangre al río -aseguran algunos psicólogos-. A menos que se unan otros factores agravantes (como la viudedad, la menopausia o algún trastorno previo, por ejemplo, de ansiedad) este mal va perdiendo fuerza. Transitoriedad que se ve favorecida por los recursos a los que la misma persona eche mano. Buscar alguna actividad placentera, hacer algo de deporte o involucrarse en actividades con la pareja son algunos de ellos.

Curioso es que a muchas les pasa todo lo contrario. Desesperadas están porque la prole se case de una vez y abandone el nido. Con tantos años teniendo que velar por ella ya son horas de tener más tiempo para ellas mismas. Reencontrarse con el marido y hacer las cosas que siempre quisieron pero que han ido postergando son ahora sus prioridades.

"La naturaleza es sabia -me comentaba una señora-, y uno ya no está para estos trotes. Después de tantos años trabajando es tiempo de tomarse un respiro. Yo les digo a mis dos hijos solteros que se busquen de una vez una mujer que les atienda, y a mis dos hijas que cuando se casen yo no voy a estar cuidando nietos como muchas de mis amigas".

Y sabe bien lo que dice. Después de cierta edad, a más de una le cuesta asumir unas responsabilidades para las que ya no se siente ni física ni mentalmente preparada. El cuerpo empieza a cansarse y no se cuenta con las mismas herramientas psicológicas de antaño para enfrentarse con la jornada diaria.

El síndrome de las abuelas esclavas El asunto no es ninguna broma. De hecho ya empiezan a salir publicaciones en las que se habla del estrés que puede ocasionar este tipo de sobrecarga en las funciones. Algo que afecta en especial a las que son excesivamente ordenadas, minuciosas y con alto sentido del deber. También a las que atraviesan momentos familiares difíciles o alguna otra enfermedad.

Acaece cuando se multiplican las obligaciones, por ejemplo, por la vuelta de un hijo tras un fracaso matrimonial y el tener que hacerse cargo de los nietos. También cuando tienen que cuidar ancianos o enfermos. Si a esto se le suma una casa grande (con muchas habitaciones y muebles que cuidar), la ausencia o pérdida de ayudas domésticas, el deterioro económico (por ejemplo, cuando disminuye el poder adquisitivo al sobrevenir la jubilación), una familia numerosa o el mantener otras actividades o compromisos -como religiosos y sociales-, el panorama se complica.

"Síndrome de las abuelas esclavas" le llaman a este mal que se manifiesta en una serie de síntomas que bien podrían confundir a cualquiera: hipertensión arterial de difícil control, molestias paroxísticas (como sofocos, taquicardias, palpitaciones en el cuello o en el tórax, dolores punzantes en el pecho, dificultad para respirar, mareos, hormigueos o desfallecimientos), debilidad y decaimiento persistente. También en un malestar general indefinido que no saben a qué atribuir, tristeza, desánimo y falta de motivación.

El pronóstico, al parecer, es bueno, siempre y cuando se detecte la auténtica entidad del problema. Si los familiares se percatan de que estas señoras están agobiadas y las liberan de responsabilidades excesivas -sobre todo las relacionadas con los nietos- manteniendo con ellas un gratificante pero discreto y no abusivo contacto.