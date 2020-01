Palm Beach: parque de ricos y famosos

Para que las familias pudientes del nordeste de Estados Unidos vacacionaran en Palm Beach en vez de irse para Europa, Flagler construyó un palacio europeo junto al mar en 1896.

Originalmente llamado Palm Beach Inn (y más tarde The Breakers, cuando los huéspedes pedían habitaciones junto a las olas, en inglés "down by the breakers") el hotel con sus logias, techos abovedados, tapices flamencos del Siglo XV, candelabros y arañas de luces no tenía nada que envidiarle a un palacio de la familia Médici de Florencia.

El resultado fue que el hotel puso de lleno a Palm Beach en el mapa turístico, con familias de sociedad visitando a este paraíso tropical sobre todo durante los inviernos para escapar al frío del nordeste norteamericano.

Reconstruido tras un fuego en 1926 y renovado recientemente a un costo de 145 millones de dólares, el hotel sigue siendo una de las direcciones más cotizadas de Palm Beach, pues no solo luce reluciente con su fino mobiliario, sus bellos jardines con más de 3 mil palmas reales y fuentes, un spa de 20 mil pies cuadrados, dos campos de golf (uno de ellos el primero en la Florida) y varios restaurantes, incluyendo L'Escalier (con menú gourmet) sino que también cuenta con mil 300 empleados para ofrecer el servicio más esmerado a sus huéspedes.

Y lo mejor de todo es que no hay que ser millonario como los Kennedy y Donald Trump para disfrutar de Palm Beach, especialmente si se viaja durante la temporada baja —de mediados de abril a mediados de diciembre— cuando los hoteles tienen tarifas moderadas (vea la información práctica bajo de esta nota).

Playa, brisa y mar

Pero aunque The Breakers fue el comienzo y probablemente siempre será el símbolo de Palm Beach, esta ciudad costera junto al Atlántico tiene otros encantos.

Cuenta con 47 millas de playas de arenas doradas y aguas cálidas, una temperatura promedio de 78 grados, y atracciones naturales y culturales de primera categoría.

Entre los pasatiempos asociados con la playa se encuentran todo tipo de deportes acuáticos —desde la pesquería hasta el para-sailing— incluyendo especialmente el buceo, pues hay un número de arrecifes, cuevas y barcos naufragados en estas aguas. Entre los sitios de interés para los buzos se encuentran los siguientes:

* La Cueva (The Cave) - A 120-160 pies de profundidad, este es un túnel largo de 60-80 pies, con salida visible de cada lado.

* Estatua del Rey Neptuno (King Neptune Statue) - Esta estatua de Neptuno con sus tortugas es de nueve pies de altura y se encuentra al sur de un precipicio dramático.

* Baños y Tenis (Baths and Tennis) - Al este de Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump, este arrecife es ideal para los buzos que deseen ver variedad en la vida marina.

* Entre los barcos naufragados se encuentran el Princess Anne (a 105 pies de profundidad), el Swordfish (a 80 pies), y el Budweiser (a 90 pies).

¿Qué hacer?

Además de las delicias del mar, las vacaciones en Palm Beach y sus alrededores pueden ser un festín de diversiones.

Puede disfrutar de ballet y ópera presentados por compañías locales. El Kravis Center for the Performing Arts en el corazón de West Palm Beach es un centro para las artes de clase mundial presentando conciertos, obras teatrales, etc.

El Caldwell Theatre Company en Boca Ratón presenta un repertorio de comedia y drama.

Entre los museos que no se debe perder durante su visita se encuentran el Flagler Museum, la mansión de Henry Flager en Palm Beach que data de 1902, el Norton Museum of Art en West Palm Beach, el Boca Ratón Museum of Art y el Museo Morikami, este último un espejo de la cultura japonesa con su casa de té y sus bellos jardines japoneses y parque de 200 acres en el pueblito de Delray Beach en el condado de Palm Beach.

Para los pequeños

Si va con niños, no se pierda el Lion Country Safari, con siete áreas naturales (500 acres) por las que puede manejar por más de cuatro millas en el 2003 Lion Country Safari Road en Loxahatchee.

Lion Country Safari cuenta con cientos de animales que viven en libertad y a sus anchas en el parque, un teatro de animales y un área para acariciar a animalitos dóciles.

Un jardín zoológico de interés también es el Palm Beach Zoo at Dreher Park. Cuenta con 600 animales incluyendo tigres, monos y cocodrilos.

‘Shopping!’

Quizás uno de los atractivos mayores de Palm Beach son las compras. Los visitantes pueden elegir entre distritos que están y siempre estarán de moda como Worth Avenue con boutiques de diseñadores incluyendo a Dior, Gucci, Escada y Chanel, y centros comerciales como The Mall at Wellington Green en Wellington; The Esplanade en Palm Beach; el Palm Beach Mall en West Palm Beach, y el Town Center Mall y Mizner Park en Boca Ratón.

Sin embargo, haga compras o no, las memorias de su visita a Palm Beach serán de por sí un souvenir que resonarán —como las olas que rompen en su playa— en su mente por años.