Pérez Balladares recurre otra vez a la Corte

Por intermedio de sus apoderados judiciales, la firma forense Infante & Pérez Almillano, el ex presidente ataca una resolución de la Fiscalía Primera Anticorrupción, fechada 4 de febrero del año en curso, en la que ordena el inicio de una investigación penal que, según los abogados, involucra al ex mandatario.

Pérez Balladares, recuerdan sus abogados, en la actualidad "se encuentra investido" de inmunidad parlamentaria por su condición de miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Por tal razón, a su juicio, el acto demandado "lesiona ostensiblemente" sus derechos y garantías constitucionales.

A petición de la procuradora general de la Nación, suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, el contralor Alvin Weeden remitió a la Procuraduría las mencionadas diligencias que alcanzaron no solo a Pérez Balladares, sino también al dirigente del Partido Revolucionario Democrático y ex director de la entonces Autoridad Portuaria Nacional Hugo Torrijos, así como también al ex director de la Autoridad Marítima de Panamá Rubén Reyna. Tiempo después, la fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, fue comisionada para esas investigaciones.

Infante & Pérez Almillano centra su recurso de amparo en una sentencia de la Corte fechada 22 de julio de 2002, en la que se explica que la "prohibición de perseguir o detener es indicativo de que las autoridades públicas están impedidas para iniciar la gestión de persecución criminal o la adopción de medidas restrictivas de la libertad de locomoción en perjuicio de un parlamentario o diputado que goza del privilegio de inmunidad, si antes no se cuenta con una autorización previa de la asamblea".

Ernesto Pérez Balladares, según sus abogados, goza de las mismas inmunidades y privilegios que revisten el cargo de Legislador de la República de Panamá, en virtud del artículo 149 de la Constitución, en el que se establece que ningún legislador podrá ser perseguido ni detenido por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa durante el periodo para el cual fue elegido.

El ex presidente es miembro del Parlacen desde el 1 de septiembre de 1999 hasta el 31 de agosto del 2004 y, de acuerdo con Infante & Pérez Almillano, la fiscal anticorrupción no ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de su cliente ante el Parlacen. Ante ello, solicitan al pleno de la Corte que acoja el amparo interpuesto. En el reparto, el caso le tocó como ponente al magistrado Arturo Hoyos.