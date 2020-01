Política, ética y credibilidad

8 DE JUNIO.Hace más de diez años, siendo reportero del diario La Estrella de Panamá, un grupo de periodistas entrevistaba al gerente del Instituto Panameño de Turismo (Ipat), a quien hice una pregunta difícil, pero intrascendente, al día siguiente me sorprendió la forma como un colega de La Prensa hizo la noticia. Decía “a la pregunta hecha por el periodista Carlos Camarena de La Estrella de Panamá...”, me dijo que lo hizo para cuidarse, pues el funcionario tenía parentesco con un alto directivo de La Prensa.Por eso me llamó la atención la noticia titulada “Ética periodística bajo la lupa”, ( La Prensa, 1 de junio), en donde el objetivo principal es satanizar a los periodistas que por diversas causas (salarial, simpatía política o cercanía con funcionarios) laboran en el Gobierno; tanto que plantea la pérdida de credibilidad y que ya no debería laborar en un medio. La colega que hizo la nota -sin duda buena profesional- quizá por su juventud desconoce hechos que hubieran dado balance. En 1984 Nicolás Ardito Barletta designó a la jefa de Redacción de La Prensa como secretaria de prensa, quien luego retorna al diario. En 1989 es electa representante de Pueblo Nuevo y en 1990, cuando La Prensa reabre, ejerce ambos cargos.Dos ex directivos de La Prensa: Ricardo Arias Calderón, fue ministro y Rubén Darío Carles, contralor.Una editora de La Prensa ejerció un alto cargo en el Ipat en el gobierno de Guillermo Endara; y el secretario de Prensa de la Presidencia de Ernesto Pérez Balladares tuvo un puesto en La Prensa. El ex embajador en Washington y ex canciller en este mismo período fue director de La Prensa; y un ex funcionario de esta legación diplomática en el actual gobierno ocupó hasta hace poco el cargo de subdirector, mientras que el actual embajador en Washington fue director de La Prensa.Durante el gobierno de Mireya Moscoso un directivo de La Prensa, quien formó parte del equipo de campaña de la mandataria, estuvo vinculado con el programa de las granjas autosostenibles y había que ver el despliegue que daba La Prensa cada vez que se inauguraba una nueva granja. Tanto que al periodista que cubría esas notas lo llamaban el granjero”.

Carlos Camarena Medina, relaciones públicas de la Contraloría