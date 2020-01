SUPISTE...

Y hablando de dinero, mientras unos gastan, otros dice ahorrar... El multimillonario sir Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, asegura que es una persona ahorrativa y no le gusta despilfarrar. "Todos los que crecimos en los 50 aprendimos a ser modestos. No nos gusta tirar los ordenadores cuando dejan de funcionar, excepto cuando uno los tira por la ventana de rabia. Queremos que los coches se reparen y no que vayan al desguace", según le cita el tabloide británico "The Mirror". Sir Mick, quien desde hace tiempo está considerado una persona muy ahorrativa, añadió: "No nos educaron como a Puff Daddy, que se va con 30 amigos al sur de Francia y gasta una fortuna en champaña. La verdad es que la mayoría de los británicos, ya sean ricos o pobres, no hacen eso".

Cambiando el tema, una ex stripper presentó una demanda judicial contra la ex actriz de la serie "Baywatch" Pamela Anderson, a raíz de la serie animada que protagoniza, "Stripperella", informó imdb.com. Anderson presta su voz a la stripper animada que protagoniza la serie, la cual por las noches se convierte en superheroína. Janet Clover, de 37 años de edad y residente en el estado de Florida, asegura que ella es la "verdadera crea dora" de este cartoon y demandó también al productor Stan Lee, mentor del personaje, al igual que al consorcio mediático Viacom. Clover asegura que ella le comentó la idea a Lee durante una sesión privada de danza stripper en el club adulto "Tanga's Jazz".