Sientan en el banquillo a directivos de DISA

REDACCION DE LA PRENSA planas@prensa.com La Fiscalía Decimocuarta de Circuito de Panamá solicitó, el 8 de abril el llamamiento a juicio por estafa, de Joaquín José (J.J.) Vallarino, Rafael Endara Jiménez (ex vicepresidente ejecutivo y ex gerente general del banco) y su tío, Jorge Endara Paniza, directivos del Banco DISA. En una vista fiscal de 51 páginas, la fiscal Maribel Cornejo Batista señaló que el empresario y ex directivo del DISA Haralambos Tzanetatos -socio de la empresa acusadora, Curacao Eximport Enterprises Co. NV- denunció a los tres directivos mencionados de haberlo engañado con el fin de utilizar sus depósitos en el banco -11 millones de dólares- para la compra de inversiones malas del DISA sin su conocimiento ni autorización.

De igual forma, otros directores del DISA -entre ellos Richard Lince y Fernando Eleta Almarán- dijeron que "fueron engañados para aportar dinero en la compra de bonos del banco, asumiendo una pérdida sin saberlo y con la promesa de que su dinero les sería devuelto en el término de tres meses".

De acuerdo con las declaraciones juradas de varios testigos que han mantenido una cercanía con el DISA, Rafael Endara anunció -en octubre de 1998-, en una reunión de directiva, que el banco tenía una pérdida no realizada (en libros) de unos 30 millones de dólares en inversiones que había hecho en la Bolsa de Nueva York (EU).

Auditorías posteriores revelaron que en realidad la pérdida no realizada del banco ascendía a cerca de 60 millones de dólares.

Para evitar el registro contable de esta pérdida no realizada se creó un fondo de directores -con aportes de dinero de Curacao, así como de otros directores o sus empresas- con la excusa de capitalizar el banco. Sin embargo, el dinero se utilizó para comprar las inversiones malas de la entidad bancaria a valor en libros, en vez del valor en el mercado.