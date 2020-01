Watt debe tener más cautela: Arias

Watt, el pasado 29 de junio, habló de la pobreza y aseguró que casi 80 personas en Panamá -muchas de ellas ligadas por lazos empresariales y familiares- "controlan" cerca de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) en el país del Canal. Se estima que el PIB anual es de 12 mil millones de dólares.

Con anterioridad, la diplomática abordó con insistencia el asunto de la corrupción y la falta de transparencia en el sistema político y judicial panameño.

Arias, en declaraciones a medios televisivos, recordó que en su discurso en el acto de celebración de la independencia de Estados Unidos hizo un balance de la situación de pobreza en Panamá de acuerdo con cifras del gobierno actual y, a su juicio, "varían considerablemente con lo que ella (la embajadora) opinó...".

Ante la pregunta de los periodistas en torno a qué tanto varían esas cifras, el canciller Arias se limitó a responder: "considerablemente".

-¿Se pueden considerar las palabras de la embajadora como una intervención? Insistieron los periodistas

- Creo que nosotros debemos ser cautelosos y no dar opiniones sobre asuntos internos de Estados Unidos... Respondió el ministro.

-¿Acaso le faltó cautela a la embajadora?

-Simplemente creo que uno tiene que ser cauteloso y no dar opiniones sobre asuntos internos de los países... A mí no se me pasa por la mente dar una opinión sobre la situación interna de Estados Unidos.

Watt, en su intervención, había señalado que 1.2 millón de panameños vive con menos de dos dólares diarios. De ese 1.2 millón, la mitad, dijo, vive en extrema pobreza, lo que significa que subsiste con menos de un dólar diario. "Uno de cada cinco panameños vive con 30 dólares al mes, lo que nosotros gastamos en una salida familiar al cine, incluyendo el pop corn y la soda".

Panamá, dijo la diplomática, ocupa el segundo lugar en el hemisferio en cuanto a desigualdad en la distribución de los ingresos.

El 20% de la población adinerada, dijo, devenga el 60% del ingreso anual del país, mientras que "el quinto más pobre percibe solamente el 2%".