De amigos y humor

ARTE.

El humor es un ingrediente imprescindible para la existencia del poeta César Young Núñez.

“Un mundo sin la locura y fascinación del humor carecería de sentido. Siempre he vivido a la vera de Mafalda, Lucky Luke, Asterix, Tin Tin y Groucho Marx”, dijo.

Quien conoce al autor de Poemas de rutina y Carta a Blancanieves no pasa por alto su semblante optimista y dicharachero. De su talento literario dan fe las menciones de honor alcanzadas en el Concurso Ricardo Miró, el Premio Universidad, así como sus numerosos lectores.

¿Y cómo sería su mundo sin amigos? “Terrible. Hay una carta de Vinicius de Moraes en la que retrata fielmente el profundo cariño y respeto que sintió por sus amigos”.

Su más reciente recopilación de crónicas, La memoria es una extraña campana, está dedicada a sus amigos. Y la lista es larga. “Siempre recibí el respaldo y la solidaridad de mis mejores amigos: Chuchú Martínez, Pimpito Dutary, Mario Calvit, Nodier Jaramillo, Ramón 0viero, Bayard Lerma, Meco Fábrega, Dimas Lidio Pitty, Berta A. Peralta, José Franco y Braulio Sánchez”.

La memoria es una extraña campana (Editorial Portobelo) está divido en Crónicas literarias, Crónicas de los amigos, Presentaciones de Libros y Discursos.

El nombre de César Young está impreso en los diarios desde hace más de veinte años. Antes de su bien recordada columna en el “Ellas” y “Mosaico” de La Prensa “Cartas a Julio Viernes”, se encargó de dos espacios en la sección “Revista”, “Las Gafas de Groucho Marx” y “La vuelta al mundo en veinte lenguas”. Un detalle, en sus archivos posee la colección completa de sus columnas.

Del contacto con sus lectores guarda recuerdos gratos: “Sin que ello involucre un acto de autoenvanecimiento, quiero señalar que mi columna tiene un eco favorable y hermoso proveniente de los sectores ilustrados y cultos de nuestro medio. Entre las misivas que he recibido recuerdo con cariño las de Fernando Manfredo, Ricardo López Arias y Jaime Ingram”.

También nos comenta que “una vez, caminando por 0barrio, cerca de donde vivo, se detuvo a mi lado un carro Lexus manejado por una jovencita muy bella. Una señora de gran prestancia que estaba a su lado me llamó y me dijo que sólo quería decirme que era una admiradora de mi columna y me pedía que nunca dejara de escribirla porque si desaparecía, la iba a extrañar”.

Escribe sus columnas “en ordenador, pero después de haber preparado un borrador manuscrito”. La lectura y la escritura son dos notas de un mismo cantar.

Antes del escritor, está el lector. En su caso, hay un lector empedernido, sin remedio y que nace “por los factores que se cruzaron en mi camino, como bibliotecas, librerías, y de gentes que amaban los libros”. Cuenta que “concurría diariamente al Café Coca Cola y el Iberia, mañana, tarde y noche y allí todos leían. Por otro lado, mi amigo Amador Fraguela me permitía un crédito muy elástico sobre los libros que me interesaban”.