En busca del consenso

OEA.EL CHILENO JOSé MIGUEL INSULZA ES EL NUEVO SECRETARIO GENERAL.

"Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y los Gobiernos tienen la obligación de generar las condiciones de gobernabilidad y a ejercer su mandato de manera también democrática". Con estas significativas palabras, el chileno José Miguel Insulza inició ayer su singladura como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de un conflictivo proceso que, incluso, provocó la "división ideológica" del continente.

La palabra del día de ayer –y de los que lo precedieron, sobre todo en boca de los funcionarios panameños– fue "consenso". Y es que, al parecer, la típica contienda democrática, con su inevitable candidato perdedor, no era querida por los líderes hemisféricos que se dedicaron a fondo a lograr un secretario general "por consenso". Pero, a pesar del retiro del mexicano Luis Ernesto Derbez, este no fue posible.

Tres países –Bolivia, Perú y México– salieron heridos de la contienda y no se lo callaron.

"Este no es un momento feliz para nadie y se hace imposible que entremos en consenso. El Perú votará en blanco expresando nuestra posición: la de la paz y la dignidad", dijo el embajador Alberto Borea.

Por su parte, el vice ministro mexicano de relaciones exteriores, Miguel Hakim, afirmó que Derbez aceptó salirse de la competencia siempre que también lo hiciera Insulza, pero este no lo hizo. Por esa circunstancia, indicó, "el Gobierno de Chile debe responder".

Las tareas pendientes

Frente a una región con preocupantes problemas sociales, económicos e institucionales, los especialistas mencionan dos retos fundamentales del nuevo secretario general de la OEA: incrementar los fondos de la organización y delinear su papel en el siglo XXI.

"Con los casi 80 millones de dólares de presupuesto que supuestamente tiene anualmente la organización, poco se puede hacer", indicaron a la agencia de noticias EFE fuentes de la secretaría general que, además, destacaron la gran cantidad de países que tiene deudas importantes con las arcas de la OEA.

La tarea no se presenta nada fácil, pero el propio Insulza se comprometió a "conversar" con los países que tienen deudas, así como a revisar las cuotas de todos los miembros.

Con respecto al papel de la organización regional en este nuevo siglo –donde la democracia electoral no ha impedido el crecimiento de la pobreza y la corrupción– la OEA deberá establecer claramente sus prioridades.

"¿Qué somos? ¿Debemos concentrarnos en las tareas de la democracia y los derechos humanos o hay que cambiar el foco?", se preguntaban ayer algunos estudiosos de los problemas de la región.

En este sentido, Insulza apuntó la necesidad de trabajar para "evitar las crisis" en lugar de concentrarse en intentar solucionarlas una vez que se han producido.

"Hay que ser vigilantes con las democracias... hay que preocuparse de que en todos los países haya un proceso democrático, con instituciones democráticas, pero también hay que preocuparse de la gobernabilidad democrática", destacó Insulza.

La fragilidad de la democracia latinoamericana y los peligros que la acechan provocaron el año pasado que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se dedicara a estudiar el problema a fondo. Con el apoyo de más de cien analistas, 32 mandatarios (entre presidentes y ex presidentes), 200 líderes políticos y 19 mil ciudadanos encuestados en 18 países, surgió el informe La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. La conclusión puede ser muy útil para el nuevo secretario general de la OEA: la democracia en América Latina no ha mostrado los resultados esperados. Los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad hacen peligrar el apoyo ciudadano al sistema. No hay tema más urgente.

De la anfictionía a la Carta Democrática

El 30 de abril de 1948, veintiún naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), para promover la paz, la justicia, fomentar la solidaridad, la colaboración y defender la soberanía e integridad territorial de sus miembros. Desde entonces, la OEA se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe y a Canadá.

Los principios que incorpora la OEA en una historia de cooperación regional se remontan al siglo XIX. Así, en 1826, Simón Bolívar convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, con la idea de crear una asociación de Estados. En 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial, predecesora de la OEA. En 1910 esta organización se convirtió en la Unión Panamericana.

En 1948 también se firmó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, primera expresión internacional en defensa de los derechos humanos. La Unión Panamericana se convirtió en la OEA.

El 11 de septiembre del 2001, los miembros de la OEA firmaron en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana, que pretende convertirse en un instrumento vital para la estabilidad democrática y la gobernabilidad de la región.